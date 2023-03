Meer bewustzijn over gezond opgroeien met nieuwe campagne

In totaal werken 22 gezondheidsfondsen samen waar MIND er een van is.

Bewustzijn

Het doel van de campagne is het bewustzijn over gezond opgroeien vergroten. Daarnaast gaat het ook over laten zien wat je kunt doen als overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie.

Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat de toekomstige generatie langer gezond blijft, maar ook dat de zorg betaalbaar en het welvaartsniveau op peil blijft. Voor de Gezonde Generatie is een omgeving nodig die kinderen verleidt tot gezond gedrag.

Ongezond leven en prestatiedruk

Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders gezond leven duurder en moeilijker vindt dan ongezond leven. De meerderheid vind dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt.

Ook prestatiedruk is een van de pijlers die verbeterd moet worden. Jongeren geven al langere tijd aan hier last van te hebben. Dit heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid.