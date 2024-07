Meer huisartsen hanteren patiëntenstop

Bij 60 procent van de huisartsenpraktijken was er in het afgelopen jaar sprake van een patiëntenstop door capaciteitsproblemen. Het percentage praktijken dat moeite had om de toegewezen avond-, nacht- en weekenddiensten te vervullen, is wel gehalveerd.

Dat blijkt uit een rapport van het Nivel over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in negen regio’s. Dat het beter lukt om de diensten te vervullen, wordt door het Nivel verklaard door de invoering van het actieplan werkdruk in de ANW.

Werkdruk

De werkdruk blijft hoog bij huisartsenpraktijken; 77 procent van de praktijken geeft dat aan. Bij ziekte van collega’s gaf 56 procent van de deelnemende huisartsen aan dat er meteen een groot probleem was en 17 procent dat door werkdruk het ziekteverzuim hoog was.

Het percentage praktijken dat een tekort verwacht aan huisartsen en doktersassistenten is 56 procent.

Regionale verschillen

Wanneer de negen regio’s op basis van regioplus onderling werden vergeleken, zagen de Nivel-onderzoekers dat er geen enkele regio is zonder knelpunten. Er zijn wel verschillen in de type en aantal knelpunten tussen regio’s. In alle regio’s ervaart minimaal 50 procent van de praktijken één of meerdere knelpunten. Uit de analyses over de vragenlijsten van de afgelopen vijf jaar blijkt dat meerdere knelpunten over de tijd zijn toegenomen. Zo hebben meer praktijken patiëntenstops en is de werkdruk in de praktijken nog steeds hoog.

In 2023 waren in een gemiddelde huisartsenpraktijk 13 personen werkzaam die gezamenlijk zo’n 207 uren per week werkten. Nivel concludeert dat de werkdruk onverminderd hoog blijft en voor een groot deel van de praktijken zelfs toeneemt.