Meer klachten over Wet zorg en dwang bij cliëntondersteuning

In 2022 is vergeleken met het jaar ervoor vaker contact opgenomen met onafhankelijke cliëntondersteuning bij onvrede over de Wet zorg en dwang (Wzd). Dat blijkt uit het jaarverslag van Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van Zorgbelang, LSR, Quasir en Zorgstem.

In 2022 werden er 2916 ‘ondersteuningsvragen’ ingediend. Veel cliënten nemen contact op via de telefoon, maar er komen ook meer vragen voort uit locatie-bezoeken van de cliëntondersteuning. Het merendeel van de ondersteuningsvragen zijn uitingen van onvrede over de uitvoering van de Wzd door zorgaanbieders. Het gaat om 1978 meldingen.

Naamsbekendheid

Dat er meer ondersteuningsvragen binnen kwamen komt waarschijnlijk door verbeterde naamsbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Second opinion

In het jaarverslag wordt een voorbeeld gegeven van een melding van een mevrouw die drie jaar in het verpleeghuis zit op een afdeling voor mensen met dementie, terwijl ze zelf aangeeft geen dementie te hebben. Dat blijkt na een second opinion via de cliëntondersteuning ook zo te zijn. Ondertussen is ze haar eigen huis verloren, staat ze onder bewind en heeft een mentor. De zorgaanbieder doet nu moeite om een eigen huis voor haar te vinden en via de kantonrechter wordt geprobeerd om van de vertegenwoordiging af te komen.