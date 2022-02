Meer meldingen van seksueel ongewenst gedrag binnen zorg

Binnen de zorg zijn vorig jaar afgerond 370 meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit nieuwe cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om het hoogste aantal meldingen in een paar jaar. In 2020 en 2019 kreeg de IGJ respectievelijk 210 en 290 signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en in 2018 ging het om 340 meldingen.

Hulpverleners waren ook vaker betrokken bij een melding, in 2021 bij afgerond 180 gevallen. In 150 situaties ging het om een relatie tussen patiënten. Voor de rest is er geen informatie bekend. Binnen de jeugdzorg werden de meeste meldingen gedaan, namelijk 140. De gehandicaptenzorg volgt met 110 meldingen. In deze sectoren gaat het relatief vaak over relaties tussen patiënten onderling. Binnen de andere sectoren zijn hulpverleners vaker betrokken bij een melding.

Verschillende situaties

De getallen zijn per sector afgerond op tientallen, waardoor het precieze aantal meldingen niet duidelijk is. Eerder merkte de IGJ al op dat slachtoffers een drempel ervaren om meldingen te maken van grensoverschrijdend gedrag en daarom zal het werkelijke aantal gevallen ook hoger liggen dan bekend bij zorgaanbieders of de inspectie. De precieze aard van de meldingen is ook niet bekendgemaakt, maar wel is duidelijk dat situaties erg kunnen verschillen. Dit varieert van uitingen van liefde tussen een zorgverlener en een cliënt tot ongewenste intimiteiten en ernstig seksueel misbruik.

Bewustzijn vergroten

Een woordvoerder van de IGJ vermoedt dat er meer meldingen in 2021 zijn gedaan doordat het onderwerp ook steeds meer in het nieuws komt. Ook de inspectie zelf heeft meer aandacht voor het onderwerp. “Als je er meer over praat, zullen mensen het ook eerder durven te melden”, aldus de voorlichter.

De IGJ kijkt sinds de zomer naar hoe de organisatie het beste toezicht kan houden op seksueel grensoverschrijdend gedrag en misdragingen in het algemeen. In alle sectoren spreekt de inspectie met partijen over een veilige zorgrelatie als eerste stap om het bewustzijn te vergroten en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit jaar wil de IGJ duidelijk maken hoe dit toezicht precies vorm krijgt.

Meer inzichten

Sinds 2019 werkt de IGJ binnen de gehandicaptenzorg en jeugdzorg al met een systematiek waarbij zorgaanbieders een analyse van alle meldingen over seksueel overschrijdend gedrag en verbetermaatregelen naar de IGJ sturen. Dit moet tot meer inzichten leiden bij zorgaanbieders over tekortkomingen binnen de zorg en tekortkomingen op het gebied van cliëntbegeleiding als het gaat om vriendschap, intimiteit en seksualiteit.

Meer meldingen

In het algemeen is het aantal meldingen bij de IGJ flink toegenomen in 2021 vergeleken met 2020 en 2019. Vorig jaar kwamen er 15.460 meldingen binnen, waarvan 1.770 calamiteiten. In 230 gevallen werden medewerkers ontslagen wegens disfunctioneren. In eerdere jaren schommelde het aantal meldingen rond de 11.000 à 12.000. Verder werden in 2021 22 boetes en 1.070 lasten onder dwangsom opgelegd.

Onjuiste informatie corona

Vorig jaar heeft de inspectie verder ongeveer vijftig keer gereageerd op artsen die onjuiste informatie verspreidden over het coronavirus of het vaccineren hiertegen. Die artsen deden dat via sociale media of gaven onjuiste informatie aan patiënten. In één geval is een boete opgelegd van drieduizend euro vanwege het voorschrijven van medicijnen die niet tegen corona zijn bedoeld. Ook is één tuchtklacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Mogelijk volgen er meerdere, aldus de IGJ.