Meer mensen vroegen hulp aan huisarts bij stoppen met roken

Het aantal mensen dat met hulp van de huisarts probeert te stoppen met roken is de afgelopen jaren toegenomen. Kenniscentrum Vektis stelt op basis van een analyse van declaraties in de huisartsenzorg dat het aantal in 2020 en 2021 ruim twee keer zo hoog lag als in de jaren daarvoor.

In 2021 deden ruim 45.000 mensen mee aan een stoppen-met-rokenprogramma via de huisarts en in 2020 waren dat er zelfs nog iets meer: ruim 47.500. In 2019 ging het nog om 19.000 mensen en ook de twee jaren daarvoor bleef het aantal onder de 20.000. Andere pogingen om van de tabak te raken zijn niet meegerekend.

Kosten

Een verklaring voor de stijging van het genoemde aantal stoppogingen via de huisarts kan volgens Vektis mogelijk worden gezocht in de gedaalde kosten voor de stoppers zelf. Vanaf 2020 brengen zorgverzekeraars namelijk geen eigen risico meer in rekening voor een poging via die weg. Er is dus wel extra zorggeld mee gemoeid.

Stoptober

Het is deze maand Stoptober. Elk jaar in oktober kunnen mensen die willen stoppen met roken meedoen aan een collectieve poging daartoe. Deelnemers krijgen onder meer via een app dagelijkse begeleiding. Oktober is dan ook een ‘piekmaand’ voor het aantal stoppogingen, aldus Vektis. Dat geldt ook voor januari. (ANP)