Meer misstanden in Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp

Er zijn veel meer fouten gemaakt door privékliniek Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp dan tot nu toe bekend was. Nieuwsuur meldt dat na onderzoek. De kliniek heeft zaad van ’te oude’ mannen ingezet, verwekte tegen de uitdrukkelijke wens van donoren kinderen bij vrouwen in het buitenland en verzweeg zaken voor de Inspectie.

MCK Leiderdorp is een commerciële vruchtbaarheidskliniek. De kliniek was de afgelopen vijftien jaar populair, vooral bij een groeiende groep alleenstaande vrouwen en lesbische stellen in binnen- en buitenland. De kliniek ligt onder vuur nadat Nieuwsuur vorig jaar onthulde dat MCK jarenlang doelbewust massa-donoren creëerde door veel meer kinderen te verwekken dan de beroepsgroep heeft afgesproken.

Leeftijdsgrens

In richtlijnen staat een leeftijdsgrens voor de zaaddonor: tussen de 18 en 45 jaar. Niet ouder dan 45 jaar, omdat het leeftijdsverschil met de te verwekken kinderen dan te groot wordt. Maar ook omdat zaad van oudere mannen een hoger risico geeft op aandoeningen en ziektes bij het nageslacht. Uit interne stukken, ingezien door Nieuwsuur, blijkt dat de kliniek jarenlang ook mannen tot 50 jaar liet doneren. En soms nog ouder.