Meer opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten

In januari trok het Capaciteitsorgaan bij de ministers van VWS en OCW aan de bel. Om aan de stijgende zorgvraag, achtergebleven instroom, uitval van personeel en taakverschuivingen te voldoen, stelde het orgaan dat veel meer verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de algemene en geestelijke gezondheidszorg nodig zijn. Ook epidemiologische ontwikkelingen, waaronder de toename van infectieziekten en (meerdere) chronische aandoeningen, stuwen de vraag naar verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg omhoog. Daardoor zullen namelijk meer professionals nodig zijn in de huisartsenzorg, de ouderenzorg en de jeugdzorg.

Meer opleiden

Het advies dat het Capaciteitsorgaan in januari naar VWS en OCW stuurde, is nu van een kabinetsreactie voorzien en deels opgevolgd. Het aantal opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg (AGZ) stijgt de komende drie jaar van 370 naar 474. Voor de verpleegkundig specialist GGZ geldt dat in drie jaar het totaalaantal opleidingsplaatsen groeit naar 248. In 2024 stijgt het aantal plaatsen voor de driejarige opleiding al naar 134. “Hiermee komt Den Haag tegemoet aan de uitdagingen waar de zorg voor staat, hoewel het Capaciteitsorgaan adviseerde het aantal plaatsen al direct te laten stijgen. Dat had meer recht gedaan aan de huidige uitdagingen in de zorg”, aldus Kappert, die als bestuurslid betrokken is bij het Capaciteitsorgaan.

Voor de medisch ondersteunende en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen, de zogeheten FZO-beroepen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen), wordt de opleiding via de beschikbaarheidsbijdrage bekostigd. Kappert: “Ook hier adviseert het Capaciteitsorgaan om méér op te leiden dan tot op heden gebeurt. Met name ziekenhuizen hebben daar nog een stevige slag te slaan.”