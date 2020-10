Meer patiënten op SEH door afschalen poliklinische zorg

Daarbij is het doorgaan van de poliklinische zorg “van essentieel belang” om de urgentie van de klachten van een patiënt te kunnen bepalen. De NIV wijst erop dat tijdens de eerste golf van coronabesmettingen veel patiënten wegbleven uit het ziekenhuis, waardoor ziektebeelden gemist of te laat ontdekt werden.

Onnodig overlijden

“Er bestaat een reële kans dat we niet alle patiënten met onder meer kanker, stollingsstoornissen, immuunstoornissen en nierfalen op tijd zien, waardoor wij te laat de behandeling in kunnen zetten. Dit kan leiden tot blijvende orgaanschade die we hadden kunnen voorkomen, of in het ergste geval onnodig overlijden”, aldus de internistenvereniging. (ANP)