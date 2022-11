Meer regionale afstemming in Amsterdamse diagnostiek

De partijen willen de samenwerking in de regio Groot-Amsterdam in kaart te brengen om gezamenlijk grootschalige en complexe diagnostiek aan te kunnen bieden. Daardoor kunnen zij op termijn zowel patiënten als zorgverleners sneller en beter bedienen.

Regionale afstemming

De covid-pandemie heeft volgens de zorginstellingen de noodzaak benadrukt voor een duurzamere gezondheidszorg. De gefragmenteerde zorg vraagt om meer en betere regionale afstemming.

Toenemende vraag

Ook andere factoren vragen om een nieuwe aanpak. Zo is het een uitdaging om aan voldoende personeel te komen, worden patiënten steeds vaker binnen een keten van zorgaanbieders behandeld, en is er een toenemende vraag naar complexe diagnostiek, waarover de kennis nu vaak nog verspreid is.

Een loket

Op enkele disciplines, zoals hemostase en oncologie, zijn al zogenoemde expertlab-projecten van start gegaan. Daarin werken specialisten van de verschillende organisaties samen om te ontwerpen hoe deze diagnostiek binnen het consortium uitgevoerd kan worden. De expertlabs gaan uit van de ‘een-loket-gedachte’: zorgverleners krijgen via één platform toegang tot de diagnostiek. Achter deze voordeur zorgen alle betrokken partijen voor een optimale integratie van diagnostiek en het beste advies.

Makkelijker maken

“Nu is het vaak nog aan zorgverleners om te achterhalen welk onderzoek al is uitgevoerd en waar, wat de resultaten zijn, welke testen nog nodig zijn en waar deze aangevraagd kunnen worden. Door deze intentie gaan we werken aan de totstandkoming van een digitale omgeving die het de zorgverleners een stuk makkelijker gaat maken. Zij krijgen via het platform eenvoudig inzicht in aanvragen en uitslagen. De logistiek regelen de vier partijen achter het digitale loket”, aldus de woordvoerder van GGD Amsterdam.

De verwachting is dat de samenwerking vanaf januari verder vorm krijgt en per specialisme in het komende jaar inhoudelijk verder wordt uitgewerkt zodat er samenwerkingsovereenkomsten getekend kunnen gaan worden Met als ambitie om op korte termijn, in 2023, de uitwisseling van data via één platform te realiseren.