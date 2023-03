Meer samenwerking door oprichting Kenniscentrum voor Kunst en Zorg

Met het opzetten van het Kenniscentrum voor Kunst en Zorg hopen beiden partijen dat de sectoren elkaar versterken en structureel verbonden zijn.

Kunst, zorg en gezondheid

Het beleven van kunst bevordert de gezondheid. Dit concludeerde de WHO in 2019. Museum van de Geest en Cordaan hebben op basis van deze conclusie hun visie en missie ontworpen: “Kunst en cultuur heeft veel betekenissen in het leven van mensen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie.”

Met de nieuwe samenwerking willen beide partijen verschillende activiteiten op de kaart zetten: “Met onze activiteiten streven we naar een inclusieve maatschappij waarin mensen met elkaar verbonden worden.”

Eerste activiteit

De eerste activiteit waar het kenniscentrum zich mee bezig gaat houden is het initiëren van een bijzondere hoogleraarspost Kunst en Zorg. In samenwerking met de faculteit Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.