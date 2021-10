Meer ziekenhuizen zeggen operaties af vanwege oplopende besmettingen

Het Radboudumc moest maandag hartoperaties afzeggen door een combinatie van hoog ziekteverzuim en een stijging van het aantal coronapatiënten. In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis kunnen alle operaties nog doorgaan, maar voorlopig worden alleen operaties met een hoge urgentie ingepland. Op dit moment is 15 procent van de ic-bedden bezet door coronapatiënten. Wanneer die bezetting stijgt naar 25 tot 30 procent, ziet het ziekenhuis zich gedwongen om alsnog operaties af te bellen.

Alleen met hoge urgentie

Bij Zuyderland is een derde van de ic-bedden bezet door coronapatiënten en staat men dicht bij het afzeggen van operaties. David Jongen van Zuyderland zegt tegen de krant zich machteloos te voelen. “We leiden ons suf op, werken hard aan goede arbeidsomstandigheden en een goede samenwerking met de regio. De enige knop waar we nog aan kunnen draaien, is het afbellen van operaties. Dat is het laatste wat ik wil.”

Negatiever sentiment

Bestuurders merken dat het sentiment onder het personeel negatiever is geworden in deze golf. Het grootste deel van de coronapatiënten is ongevaccineerd. “Verpleegkundigen moeten nu weer alles opzij zetten, terwijl de oplossing binnen handbereik is”, vertelt ETZ-bestuurder Bart Berden. Jongen vertelt dat personeel vaker te maken krijgt met familieleden die blijven ontkennen dat corona bestaat, terwijl hun naaste al aan de beademing ligt.

Isala

Dit weekend werd bekend dat het Isala ziekenhuis in Zwolle operaties moest afzeggen en patiënten moest verplaatsen. De oorzaak is een toestroom van coronapatiënten, grotendeels uit de biblebelt.