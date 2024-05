Meeste patiënten tevreden over toegankelijkheid zorg

“Zo vinden ongeveer negen op de tien mensen dat zij meestal of altijd snel genoeg terechtkunnen bij hun huisartsenpraktijk voor een klacht die voor hen belangrijk is”, aldus het Nivel. Het percentage mensen dat zegt dat de huisdokter altijd genoeg tijd heeft, is sinds 2016 wel gedaald van 65 naar 55 procent.

Bijna de helft (46 procent) van de patiënten kan binnen vier weken terecht bij een specialist, maar het percentage dat minstens twee maanden moet wachten ging sinds 2016 van 9 naar naar 13 procent.

Hybride zorg, dus deels digitaal, ziet niet iedereen als een goede oplossing. Niet iedere zorggebruiker is digitaal vaardig genoeg. In het IZA is sprake van hybride zorg als oplossing voor het personeelstekort. (ANP)