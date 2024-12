NVZ, FMS, V&VN en ZKN: ‘Bezuinigingen bemoeilijken IZA’

De bezuinigingen hebben “negatieve consequenties voor het opleiden en bijscholen van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals en dus voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg”, schrijven de brancheorganisaties samen in een brief aan VWS-minister Fleur Agema.

“De financiële positie van de ziekenhuissector is al kwetsbaar. Een extra bezuiniging is onverantwoord en onacceptabel. Het is cruciaal dat de MSZ-sector de komende jaren kan blijven investeren in haar medewerkers, die het hart vormen van de zorg”, aldus de brief.

“Het levert een extra belemmering op voor de onderlinge samenwerking die ertoe moet leiden dat wij samen met de andere partners de zorgvraag kunnen blijven opvangen. Zorgpartijen ervaren dat zij door deze bezuinigingen alleen maar verder op achterstand worden gezet om oplossingen te vinden voor de oplopende personeelstekorten.”

Bezuinigingen raken patiënten

De NFU ziet dat de bezuinigingen op de subsidieregeling Strategisch Opleiden Medisch Specialistische Zorg niet zozeer medisch specialisten raken, maar met name verpleegkundigen en ondersteunend zorgpersoneel. “Maar hoe deze bezuinigingen ook uit gaan pakken, de bezuiniging van 165 miljoen gaat vooral ook de patiënt raken.”

De vereniging van umc’s roept op om de bezuinigingen “te heroverwegen”. NFU-voorzitter Helen Mertens: “Niet alleen de bezuinigingen op de wetenschap gaan de patiënt raken, ook deze bezuinigingen op opleidingen in de zorg.”