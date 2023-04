Mensen bellen onnodig 112, campagne moet druk op spoedzorg verlagen

Mensen die 112 of de huisartsenspoedpost bellen, hebben die acute zorg niet altijd nodig voor hun klacht. Met een publiekscampagne willen onder andere huisartsen en de ambulancezorg in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid de druk op de spoedzorg in Nederland verlichten.

Doordat mensen soms toch gebruikmaken van zulke zorg terwijl het niet nodig is, “ontstaan er langere wachttijden aan de telefoon en raakt deze zorg sneller overbelast”, meldt het ministerie. Met name ouders met jonge kinderen, mantelzorgers, expats, toeristen en internationale studenten zoeken vaker dan gemiddeld contact met bijvoorbeeld 112 terwijl dat achteraf onnodig blijkt. De campagne moet mensen informeren wanneer bellen naar het noodnummer echt nodig is, of wanneer bijvoorbeeld wachten tot een afspraak bij de huisarts volstaat.

Campagne

De campagne biedt volgens het ministerie uitleg over welke vormen van spoedzorg er zijn, maar ook “handvatten om in een stressvolle situatie de juiste keuze te maken”. Zorgverleners kunnen die informatie zelf online delen en ook worden er posters en flyers gemaakt. “In een latere fase zullen er ook op diverse online- en socialmediakanalen advertenties en onlinevideo’s worden ingezet”, zegt het ministerie.

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, huisartsenposten (InEen), Ambulancezorg Nederland en spoedeisende hulpartsen. (ANP)