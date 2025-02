Menzis sluit ‘ambitieakkoord’ met Twentse ziekenhuizen

Menzis wil goede ziekenhuiszorg beschikbaar houden voor de inwoners van Twente. Daartoe heeft de zorgverzekeraar een ‘ambitieakkoord’ gesloten met Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo.

De uitdagingen in de Twentse ziekenhuiszorg zijn groot. Er is een tekort aan zorgprofessionals, een toenemende vraag naar medisch-specialistische zorg en stijgende kosten. Om goede ziekenhuiszorg beschikbaar te houden voor de inwoners van Twente, gaan ZGT en MST intensiever samenwerken. Ziekenhuisbestuurders Hilde Dijstelbloem (ZGT) en Jan den Boon (MST) ondertekenden onlangs samen met Wouter Bos, bestuursvoorzitter Menzis, en Coöperatie Menzis een ambitiedocument.

MST en ZGT

MST en ZGT werken al volop samen met Menzis om de uitdagingen in de regio aan te pakken. Verschillende vakgroepen bundelen hun krachten en beide ziekenhuizen hebben hun eigen expertisegebieden in topklinische zorg. Maar de huidige samenwerking loopt tegen grenzen aan. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, zodat ziekenhuizen de uitdagingen van morgen aankunnen. In dialoog met alle betrokkenen gaan ze de toekomstige ziekenhuiszorg vormgeven.

Gemeenten

Het komende halfjaar verkennen de ziekenhuizen samen met Menzis de mogelijkheden voor de ziekenhuiszorg in Twente. De ideeën van inwoners, medewerkers, gemeenten, zorgpartners en andere zorgverzekeraars nemen ze mee om een concreet beeld te maken van hoe de Twentse ziekenhuiszorg er in de toekomst uit kan zien. Daarbij staat het belang van de regio en haar inwoners voorop.

Duurzame zorg Twente

In gesprekken met belanghebbenden hopen de ziekenhuizen samen tot nieuwe en duurzame oplossingen te komen. Die moeten bijdragen aan “de behoeften van vandaag en morgen, het verlagen van de werkdruk en vergroten van het werkplezier. Door samen de krachten te bundelen en innovatieve stappen te zetten, kunnen we de zorg in Twente voor onze patiënten behouden en verbeteren”, aldus het persbericht. In februari staan de eerste bijeenkomsten gepland met inwoners, zorgpartners en gemeenten.