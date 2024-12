Merendeel overstappers gaat voor goedkoopste zorgpremie

Dat meldt de site overstappen.nl.

Jongeren

Van de jongeren kiest 76 procent voor de goedkoopste basisverzekering, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij een eigen risico van 885 euro kiest 75 procent van de jongeren voor de goedkoopste basisverzekering in 2025. Bij het verplichte eigen risico van 385 euro ligt dit percentage op 77 procent.

Ouderen

Van de 65-plussers koos maar 45 procent voor de goedkoopste aanbieder. Van de overstappers van middelbare leeftijd koos 56 procent voor de goedkoopste zorgpolis. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar toen 70 procent van de overstappers boven de 45 jaar nog voor de goedkoopste zorgverzekering koos. Ook bij gezinnen is een verschuiving zichtbaar: in 2024 koos 65 procent voor de goedkoopste polis bij een eigen risico van 385 euro, in 2025 is dat nog maar 26 procent.

Zorgverzekering

Consumenten die hun huidige zorgverzekering voor 1 januari 2025 zelf opzeggen, kunnen nog tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering aanvragen. Zij moeten niet vergeten om een zorgverzekering af te sluiten in het nieuwe jaar en zijn dan met terugwerkende kracht verzekerd voor januari 2025.