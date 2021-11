Met nieuwe voorzitter is rvc Curess compleet

Yvonne Nijhuis is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen geworden van Curess. Hiermee is de bezetting van de rvc van de jeugdzorgorganisatie rond.

Met het rondkomen van de rvc loopt Curess vooruit op de komende wettelijke verplichting in de jeugdhulp tot het hebben van een toezichthoudend orgaan.. Eind 2020 is de raad van commissarissen vormgegeven. Met de werving van Hans Huzen en Tineke van der Veer – Mikkers is de eerste invulling vormgegeven per 1 januari 2021. De drie leden verdelen de onderwerpen finance en bedrijfsvoering, organisatie en gouvernance/juridische zaken en kwaliteit en veiligheid van zorg.

Functies

Yvonne Nijhuis is advocaat gezondheidsrecht en arbeidsrecht bij KienhuisHoving in Enschede. Hans Huzen is directielid van Randstad Nederland en Tineke van der Veer – Mikkers is eigenaar van Evenzicht en klinisch psycholoog, gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist en seksuoloog.