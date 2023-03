Mijzo voegt trainee bij raad van toezicht

Grote belangstellinh

“Er was een grote belangstelling van goede kandidaten om als trainee ervaring bij Mijzo op te doen”, vertelt Victor van Dijk, rvt-voorzitter van Mijzo. “We zijn blij dat we Iris deze kans kunnen bieden en verheugen ons op een fijne en leerzame samenwerking. Het wordt haar eerste ervaring als lid van een raad van toezicht en voor ons de eerste ervaring om een trainee binnen de raad van toezicht te begeleiden. We stellen ons graag open om van haar te leren en Mijzo zo verder te kunnen brengen.”

Na het verstrijken van twee zittingstermijnen als lid rvt heeft Mijzo recent afscheid genomen van Peter van der Velden. Na het vertrek van Van der Velden bestaat de Raad van Toezicht van Mijzo uit: voorzitter Victor van Dijk, Marieke Commandeur, Philip Idenburg, Jane Cramm, Margery Kuikman trainee Iris Hendriks.