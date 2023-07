Miljoenen medische dossiers worden zonder medeweten opgeslagen

Dat blijkt uit onderzoek door NRC. Huisartsen delen de persoonlijke gegevens van hun patiënten omdat ze zich er niet bewust van zijn, er geen problemen mee hebben of omdat ze weinig andere keuze hebben. Zij hebben een informatiesysteem nodig dat het mogelijk maakt met andere behandelaren in de regio samen te werken, vooral om de zorg aan patiënten met chronische ziekten als diabetes en COPD mogelijk te maken.

Alle patiënten

Het meest gebruikte informatiesysteem hiervoor blijkt alle gevoelige medische gegevens van alle patiënten van huisartsen op te slaan, ook van mensen die geen chronische ziektes hebben. Volgens de privacywetten moeten nooit te veel data op één plek worden geconcentreerd – dan blijven de gevolgen van een datalek of hack beperkt. De Autoriteit Persoonsgegevens deed in 2018 vooronderzoek naar de software van het Leidse softwarebedrijf Calculus, en zag geen aanleiding voor verder onderzoek. In een toelichting zegt de toezichthouder tegen NRC dat alle data versleuteld bewaard worden, ze niet verder worden gedeeld en alleen door de huisarts zijn in te zien.