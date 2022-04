Miljoenen voor onderzoekers LUMC, Erasmus MC en NKI

De ERC is in 2007 in het leven geroepen door de Europese Unie om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Nederland wordt dit jaar royaal bedeeld met subsidie. Alleen Duitsland (61) en het Verenigd Koninkrijk (45) ontvingen meer beurzen van de Europese onderzoeksraad (ERC). Frankrijk volgt Nederland met 26 beurzen.

Leiden

Hoogleraar Maria Yazdanbakhsh van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft bijvoorbeeld 2,5 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoek naar de werking van vaccins bij mensen in Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen. Als voorbeeld noemt de hoogleraar een nieuw malariavaccin. In Europa zou dit voor bijna 100 procent beschermen tegen malaria.

“Als we dit onderzoek herhalen in Afrika, zien we maar bescherming bij 30 procent van de deelnemers. Terwijl het vaccin juist op dat continent het meest nodig is”, vertelt Yazdanbakhsh. Met de beurs wil ze samen met haar collega’s de oorzaak achterhalen van de verschillen in bescherming.

Slaaponderzoek

‘Slaapprofessor’ Eus van Someren gaat samen met zijn team een onderzoek naar angststoornissen en chronische slapeloosheid voor het eerst combineren. Het Nederlands Herseninstituut, de VU Amsterdam en Amsterdam UMC werken mee aan het onderzoek. “Als je ziet hoe vaak angst en slapeloosheid gezamenlijk optreden, is het eigenlijk raar hoe gescheiden deze stoornissen tot nu toe worden bestudeerd en behandeld”, zegt Van Someren. Hij ziet een sterke overlap tussen de ervaren klachten.

Erasmus MC, NKI

Andere Nederlandse onderzoeken worden onder meer uitgevoerd door wetenschappers aan de Tilburg Universiteit, het Erasmus MC, de Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Rijksuniversiteit Groningen. Ook een onderzoeker aan het Nederlands Kanker Instituut heeft een beurs gekregen.

In totaal heeft de onderzoeksraad 624,6 miljoen euro uitgedeeld. Voor 2021 tot en met 2027 heeft de raad een budget van 16 miljard euro. Door een verdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen ook onderzoekers aan Britse universiteiten en onderzoeksinstellingen nog aanspraak maken op de beurzen. (ANP/Skipr)