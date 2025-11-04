Skipr

Miljoenensubsidie voor project met data van half miljoen Nederlanders

,

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van ruim 17 miljoen euro toegekend aan het Nederlands Cohorten Consortium. Zij gebruiken het geld voor een samenhangend netwerk van onderzoeksdata over gezondheid, leefstijl, omgeving en veroudering.

Het Nederlands Cohorten Consortium (NCC) is een samenwerkingsverband tussen elf cohortstudies van diverse partijen waaronder universiteiten, umc’s en het RIVM. Samen bouwen ze aan een nationaal megacohort: een onderzoeksinfrastructuur met gegevens van bijna een half miljoen Nederlanders. Samen werken de partijen aan geharmoniseerde en geïntegreerde verzameling van gegevens en landelijke deling van data. Dat gaat volgens de principes van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) en conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Infrastructuur

Zo moet een toekomstbestendige onderzoeksinfrastructuur ontstaan waarin kennis, data en expertise duurzaam worden gedeeld tussen instellingen. Het doel is om daarmee Nederland in de internationale top van het epidemiologisch onderzoek te laten meedraaien. Ook moet het onderzoekers in staat stellen om sneller nieuwe inzichten te ontwikkelen voor de klinische praktijk en het gezondheidsbeleid.

Onderzoek op grote schaal

In totaal omvat het netwerk bijna een half miljoen deelnemers en ruim vijftig jaar aan gezondheidsdata. De data waar het om gaat hebben betrekking op gezondheid, leefstijl, omgeving en veroudering. Door de data te koppelen moet een rijke bron van kennis ontstaan op deze gebieden. “Dankzij de subsidie kan het consortium op grote schaal onderzoeken hoe en waarom mensen gezond ouder worden en wat we kunnen doen om ziekten te voorkomen”, schrijft NCC in een toelichting. De nadruk ligt op het voorkomen van meerdere chronische aandoeningen en nieuwe gezondheidsrisico’s, zoals opkomende infectieziekten.

De deelnemende cohorten zijn Lifelines, de Rotterdam Studie (ERGO), De Maastricht Studie, HELIUS, LASA, EPIC-NL, NEO, Nederlands Tweelingen Register, Leiden Langleven Studie, Utrecht Health Project en Doetinchem Cohort Studie.

