MIND en FNV tegen rookverbod in ggz

MIND, de belangenbehartiger van patiënten in de ggz, en FNV zijn tegen een algeheel rookverbod in ggz-instellingen.

Verplicht stoppen met roken kan voor cliënten erg stressvol zijn en is bovendien niet goed voor het opbouwen van een vertrouwensband met de behandelaar, vindt MIND. Volgens de organisatie gaat het bovendien in tegen het recht op zelfbeschikking, zoals vastgelegd in de grondwet.

Volgens vakbond FNV spelen er zoveel problemen voor medewerkers van tbs-klinieken, zegt bestuurder Marcelle Buitendam, en een rookverbod maakt de situatie alleen maar erger: “Als het gaat om veiligheid zou je eerst aan een boel andere knoppen moeten draaien.” Ze noemt onder meer verlaging van de werkdruk.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) oordeelde hier vorige week anders over. Aanleiding was een klacht van patiënten in een tbs-kliniek in Groningen tegen het besluit om een algemeen rookverbod in te stellen.

Volgens de RSJ is roken “geen grondrecht maar een hardnekkige verslaving”. Het recht op zelfbeschikking wordt bovendien ingeperkt als het anderen schaadt, stelt de raad. Dat is in dit geval zo doordat niet-rokende patiënten en medewerkers van de kliniek in aanraking komen met de rook.

Volgens MIND is het voor het welzijn van patiënten niet goed om na aankomst in een instelling ineens te moeten stoppen met roken. Ook voor de relatie met de behandelaar is zo’n verplichting ongunstig, denkt MIND. “Je kunt mensen natuurlijk wel stimuleren om te stoppen”, legt een woordvoerder uit.

Ggz-instellingen moeten in principe rookvrij zijn aan het einde van dit jaar, zo is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Ook de wet verplicht instellingen op veel plaatsen tot het afkondigen van een rookverbod. In privéruimten van cliënten en in de open lucht hoeft dat echter niet. (ANP)