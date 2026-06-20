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Thema: Ziekenhuiszorg
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Minder ic-bedden dan tijdens coronapandemie

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Er zijn in Nederland nog altijd te weinig intensive care-bedden. RTL Nieuws meldt dat op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC). De Tweede Kamer wil dat er 1150 ic-bedden zijn, maar momenteel hebben de ziekenhuizen er minder dan tijdens de coronapandemie.

Het tekort aan ic-bedden komt regelmatig terug tijdens de verhoren van de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Tijdens de pandemie stond de capaciteit van de intensive cares zwaar onder druk. Op dit moment zijn er tussen de 850 en 900 ic-bedden. (ANP)

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Reader Interactions

Reacties 1

  1. secretariaatrvb@bovenij.nl

    De vraag is hoeveel bedden er dagdagelijks gemiddeld bezet zijn / worden en wat de spreiding is . Vervolgens hoeveel bedden er extra nodig zijn bij een potentiële pandemie ?