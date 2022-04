Minder jongeren naar gesloten jeugdzorginstelling

Het aantal jongeren dat in een gesloten jeugdzorginstelling is geplaatst, is in 2021 met 14 procent gedaald ten opzichte van 2020. Bij deze instellingen, die zijn bedoeld voor jongeren die zonder behandeling een risico voor zichzelf of hun omgeving vormen, kwamen vorig jaar 1175 nieuwe jongeren binnen. Een jaar eerder waren er volgens Jeugdzorg Nederland 1364 plaatsingen.