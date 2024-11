Minder vaak borstkankeronderzoek door gebrek aan personeel

Het bevolkingsonderzoek borstkanker loopt achter. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor in opdracht van het RIVM. Vanaf 2020 worden vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar om de drie jaar uitgenodigd, terwijl de bedoeling is vrouwen elke twee jaar uit te nodigen.

Het RIVM spreekt over capaciteitsproblemen. Het gaat dan over een tekort aan screeningspersoneel en het wegwerken van corona-achterstanden.

Gevolgen achterstand

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat de achterstanden op termijn leiden tot het overlijden van tientallen vrouwen per jaar, wat anders voorkomen had kunnen worden. Volgens het RIVM is er in alle regio’s “een beweging zichtbaar van minder vertraging in het uitnodigen”.

Dicht borstweefsel

Eerder werd bekend dat vrouwen met dicht borstklierweefsel hier niet over worden geïnformeerd bij het bevolkingsonderzoek, terwijl zij meer kans hebben op borstkanker. Staatssecretaris Karremans gaat nu overleggen met de Gezondheidsraad en patiëntenvereniging BVN of daar verandering ingebracht kan worden, zo blijkt uit een Kamerbrief.

Stijging deelname onderzoek

Het RIVM meldt verder dat bij meer dan 27.000 mensen vorig jaar kanker of een voorstadium ervan gevonden is dankzij hun deelname aan een van de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, baarmoederhalskanker en borstkanker.

De deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker steeg in 2023 licht, met 4 procent. De procedure van dit bevolkingsonderzoek is vorig jaar veranderd: mensen die voor de eerste keer worden uitgenodigd krijgen meteen een zelfafnameset toegestuurd, zodat ze niet meteen naar de dokter hoeven. Anderen ontvangen deze set als zij na drie maanden nog niet zijn ingegaan op de uitnodiging om de huisarts een uitstrijkje te laten maken. Het RIVM denkt dat de deelname is gegroeid door de veranderde aanpak.

Vroege opsporing

Sinds de invoering van genoemde bevolkingsonderzoeken is onder de doelgroepen een daling in de sterfgevallen aan de ziekten te zien. Bij borstkanker daalde de sterfte met 42 procent (vergeleken met 1989), bij baarmoederhalskanker met 32 procent (vergeleken met 1995) en bij darmkanker 27 procent (vergeleken met 2013). Vroege opsporing en behandelingen vergroten de kansen op genezing, maar ook de verbeterde behandelmethoden spelen een rol. (Suzanne Bremmers / ANP)