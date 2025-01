Verzuim in zorg bleef gelijk, afwezigheid steeds langer

Wel nam de duur dat zorgmedewerkers afwezig zijn toe.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage was vorig jaar 7,81 procent. In 2023 was dat 7,75 procent. In 2022 was het verzuim nog ruim 8 procent.

De gemiddelde verzuimduur nam vorig jaar toe. Zo steeg het aandeel langdurig verzuim (tussen de 92 en 365 afwezige dagen) van 3,29 procent in 2023 naar 3,43 procent in 2024. Het extra lange verzuim, vanaf meer dan 365 dagen ziek, is gestabiliseerd. Karlein Bijlsma, waarnemend directeur bedrijfsvoering van Vernet: “De onderliggende variabelen laten zien dat de uitdaging bij het langdurig verzuim ligt.” (ANP)