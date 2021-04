‘Minder ziekenhuisbedden beschikbaar door oververmoeid personeel’

Op de intensivecareafdelingen in ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland zit 14 procent van het personeel ziek thuis. “Normaal gesproken ligt dat tussen de 6 en 8 procent”, zegt Ate van der Zee, voorzitter van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. De ziekenhuizen in de noordelijke provincies zijn door het personeelstekort niet in staat om hun aandeel te leveren aan het opschalen van de landelijke capaciteit van de intensive cares (ic). Afgelopen week hadden er in het hele land honderd extra ic-bedden (1450 in totaal) beschikbaar moeten zijn.

Ook in Brabant ligt het ziekteverzuim onder verpleegkundigen grofweg twee keer zo hoog als voor de coronacrisis en dat is voor het grootste deel toe te schrijven aan oververmoeidheid. (ANP)