Mindfulness bewezen effectief voor kinderen met ADHD en hun ouders

Siebelink vergeleek 48 kinderen die samen met hun ouders de reguliere ADHD-zorg kregen (bestaande uit psycho-educatie, eventueel aangevuld met medicatie, CGT, ouder- en leerkrachttraining en sociale vaardigheidstraining) met 55 kinderen en hun ouders die bovenop deze reguliere zorg de mindfulnesstraining MYmind kregen.

Zelfcontrole

Hoewel mindfulness zelfcontrole zou moeten vergroten, bleek dat niet uit de data. Wanneer je de training aan vijf gezinnen zou geven, zou één extra kind verbeteren die dat zonder de training niet zou doen.

Positieve effecten

Wel had de training kleine tot middelgrote positieve effecten op ADHD-symptomen van de kinderen, angst en in slaap komen. Voor ouders waren er positieve effecten op ‘mindfulouderschap’, ADHD-symptomen, kwaliteit van leven, depressie, angst, stress en zelfcompassie. Gezinnen ervoeren ook meer bewustwording, inzicht, acceptatie en verbeterde relatie met gezinsleden. Op ouders had de mindfulnesstraining grotere en langer blijvende behandeleffecten. Bij de kinderen zijn deze langetermijneffecten niet gevonden.

Promotie

Siebelink promoveerde 17 januari aan de Radboud Universiteit. Ze deed het onderzoek als wetenschappelijk onderzoeker bij Karakter Universitair Centrum. Haar hele proefschrift is hier vrij toegankelijk te lezen.

Behandeling

Voor jeugdzorgorganisatie Karakter is het onderzoek reden om de mindfulnesstraining op te nemen in de behandelingen bij TOPGGz-afdelingen Autisme-ADHD en het Centrum Jonge Kind.