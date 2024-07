Minister Agema: ‘Met 106 miljard euro moet het mogelijk zijn accenten te verleggen’

Agema is blij dat het eigen risico in de zorg “fors” wordt verlaagd “waardoor de zorg gelijker toegankelijk wordt, of je nu arm of rijk bent”. In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB is afgesproken dat het eigen risico wordt gehalveerd tot 165 euro in 2027.

Verloskundigen

Volgens Agema dreigen er in 2033 duizenden kinderen te worden geboren die het, vanwege het tekort aan verloskundigen, zonder medische hulp moeten stellen, ook al hebben ze die nodig. “Het is mijn taak om dat te voorkomen.” Daar mag en moet ze op worden afgerekend, vindt de bewindsvrouw. “Als dat niet gebeurt, dan is het klaar. Dus ik moet dit realiseren.”

Agema was jarenlang als Kamerlid woordvoerder op gezondheidszorg. Ze voelt een “enorme verantwoordelijkheid” en is “heel erg dankbaar” dat ze als minister iets aan vele problemen kan doen die ze al “heel erg lang” kent.

Geen zak met geld

De komende tijd gaat ze de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord uitwerken voor het regeerprogramma dat even voor Prinsjesdag moet verschijnen. “We weten allemaal dat ik niet een grote zak met geld heb meegekregen en dat de situatie heel anders nu is dan die van het vorige kabinet. Maar in een ministerie waar toch 106 miljard euro omgaat, moet het toch mogelijk zijn om de accenten te verleggen.” (ANP)