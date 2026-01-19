Minister Bruijn gaat transparantie over inkomen medisch specialisten afdwingen

Minister Jan Anthonie Bruijn van VWS bereidt een wetsvoorstel voor dat medisch specialisten verplicht tot transparantie over hun inkomen. Dat zal echter niet op tijd af zijn om de beoogde besparing van 150 miljoen euro op het inkomen van specialisten per 2027 te realiseren.

De besparing van 150 miljoen euro is een uitvloeisel van de problematiek rond de Onderwijsbegroting eind 2024. Het amendement Bontebal roept het kabinet op om bestuurlijke afspraken te maken met de medisch specialisten om 150 miljoen euro te besparen op hun inkomen.

Transparantie over inkomen medisch specialisten

Minister Bruijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitvoerige gesprekken met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hierover op niets zijn uitgelopen. Daarop is VWS op zoek gegaan naar alternatief instrumentarium om invulling te geven aan de wens van de Tweede Kamer. Die heeft de minister gevonden in een nieuw wetsvoorstel dat gericht is op het vergroten van de transparantie rondom de inkomens van alle medisch specialisten.

Bezuiniging 150 miljoen euro

Minister Bruijn start de voorbereiding van dit wetsvoorstel. Die zal echter niet op tijd afkomen om de bezuiniging van 150 miljoen euro per 2027 te realiseren. Hij zal de financiële gevolgen bij de Voorjaarsnota in kaart brengen.

Minister Bruijn: maximeren inkomen

De volgende stap zal het maximeren van het inkomen van medisch specialisten zijn. “Direct wetgeving maken die inkomsten maximeert zonder deze transparantie, is geen begaanbare weg”, schrijft de minister. Hij sluit niet uit dat het transparant maken van de inkomsten op zichzelf al een dempend effect zal hebben.

De minister benadruk dat het om nieuwe zelfstandige wetgeving van VWS gaat, dus niet de aanpassing van de Wet normering topinkomens (WNT). Daarop vormen de medisch specialisten een uitzondering voor hun bezoldiging als medisch specialist.

Loondienst: op pauze

De Tweede Kamer heeft daarnaast de wens uitgesproken dat medisch specialisten in loondienst gaan. Dat traject gaat even op de pauzeknop. Bruijn schrijft dat bij beide trajecten gaat “om complexe wetgevingstrajecten, die een substantiële ambtelijke inspanning vragen en naar verwachting gepaard zullen gaan met juridische procedures.”

De minister geeft dus voorrang aan de nieuwe wet voor transparantie over het inkomen. Daar hangt immers een besparing van 150 miljoen euro aan vast. Besluitvorming hierover laat hij over aan een nieuw kabinet.