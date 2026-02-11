Minister Bruijn wil ondanks wens Kamer geen wervingscampagne voor de zorg

Demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van VWS wil de motie van de Tweede Kamer voor het opzetten van een wervingscampagne voor de zorg niet uitvoeren.

Jan Anthonie Bruijn (VWS) | Fotografie: Arenda Oomen

Dat blijkt uit een brief aan de Kamer in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Dobbe vroeg op 19 januari waarom de minister haar motie, die afgelopen jaar is aangenomen door de Tweede Kamer, niet wil uitvoeren.

Dobbe wilde dat de overheid vanwege het personeelstekort in de zorg een vergelijkbare wervingscampagne op zou zetten als er loopt voor defensie.

Bruijn deelt naar eigen zeggen de analyse dat het personeelstekort in de zorg urgent is, maar hij vindt het middel niet goed. De verscheidenheid aan verschillende beroepen en regionale verschillen vragen volgens hem om maatwerk in de zorgsector.

‘Individuele werkgevers verantwoordelijk’

Het grote verschil tussen de zorg en defensie is bovendien dat de Rijksoverheid in de zorg niet rechtstreeks de werkgever is, stelt de minister. “Individuele werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de werving van voldoende personeel”. De overheid heeft in verleden wel campagnes gevoerd voor werken in het onderwijs, een sector waar het Rijk ook niet rechtstreeks de werkgever is.

Campagne te duur

VWS zal wel de zorg ondersteunen, maar een landelijke campagne acht Bruijn “niet in lijn met wat kabinetsbreed is afgesproken” en “financieel en uitvoeringstechnisch niet haalbaar”. Een wervingscampagne zoals die er is voor defensie kost volgens de minister tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Bruijn wijst erop dat in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), 4,6 miljoen euro is uitgetrokken voor maatregelen ten behoeve van het werven en behouden van personeel.

Het tekort aan personeel neemt de komende jaren fors toe. Het verwachte tekort zal volgens VWS zonder beleidsaanpassingen oplopen tot 300.000 mensen in 2035. Als alle afspraken uit het AZWA worden uitgevoerd, zal dat tekort nog steeds 227.000 mensen zijn, zo berichtte VWS zelf in december 2025.

Lees ook: