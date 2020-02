Minister De Jonge: migratie geen oplossing voor personeelstekort in de zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) ziet niets in het binnenhalen van arbeidsmigranten om de tekorten in de zorg op te lossen. ‘Migratie kan nooit een structurele oplossing zijn voor de tekorten op de zorgarbeidsmarkt’, zei hij donderdag in een Tweede Kamerdebat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

De minister reageert hiermee op een voorstel van D66. De partij wil de komst van arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Marokko makkelijker maken. Dat zou op tijdelijke basis moeten zijn om actuele personeelstekorten op te vangen in bijvoorbeeld de zorgsector.

Taal in de operatiekamer

De Jonge ziet de taal als groot struikelblok bij het inzetten van arbeidsmigranten in de zorg. “Als je elkaar op de bouwplaats niet verstaat, leidt dat al tot problemen. Als je elkaar in de operatiekamer niet verstaat, krijg je ongelukken”, zei de bewindsman donderdagochtend in het debat.

Ethische bezwaren

Daarnaast ziet De Jonge ook ethische bezwaren. “Wie vraag je om naar Nederland te komen? Ik dat ze dit in Duitsland al doen. (..) Ze halen mensen uit de Philipijnen, Indonesië of Oost-Europa. Het vraagt om enorme opleidingstrajecten in de landen van herkomst, dat brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van zorg. En je verwacht dat mensen daarna weer teruggaan. Ik geloof daar niet in, dat het zo werkt”, zei De Jonge. “Bovendien, waarom zou je de beste mensen afromen in zo’n land, die het zelf keihard nodig heeft?”

GroenLinks Kamerlid Wim-Jan Renkema vraagt de minister nog of hij de mogelijkheden om arbeidsmigranten in de zorg in te zetten wil onderzoeken, maar daar wil De Jonge niet aan. “We moeten niet de aandacht afleiden van de enorme klus waar we voor staan, het reorganiseren van de zorg om een toenemende zorgbehoefte aan te kunnen, door te gaan kijken naar migratie”, aldus de minister.