Minister Helder introduceert passende zorg in de Wlz

Het focussen op passende zorginterventies helpt zorgorganisaties om het personeel slim in te zetten. En inkopers bij zorgkantoren zullen er hun inkoopbeleid op aanpassen.

Kennisinfrastructuur

Dat hoopt minister Conny Helder te bereiken. Zij schrijft dit in haar kamerbrief over de kennisinfrastructuur in de Wlz. Haar ideeën sluiten aan bij het voornemen in het coalitieakkoord om kritisch te kijken naar de kosteneffectiviteit in de Wlz. “Passende zorg is de norm en zal de mogelijkheden tot maatwerk en kwaliteit vergroten”, zo schrijft Helder.

Ouderenzorg en ghz

Zorgaanbieders wordt verzocht samen te werken met kennisinstituut Vilans. Vilans gaat de bestaande kennis inventariseren voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg en de effectiviteit ervan bepalen. Hieruit moet een “kennisplatform passende zorg” ontstaan. Artsenorganisaties Verenso en NVAVG zijn begonnen met de ontwikkeling van richtlijnen.

Ggz

In de langdurige ggz zijn zorgaanbieders ook bezig met het opstellen van een kennisagenda. Het Trimbos instituut is hier de leidende organisatie. Anders dan in de ouderenzorg, werken beroepsorganisatie in de ggz al langer aan multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

Passende zorg

Minister Helder wil passende zorg in de langdurige zorg op een vergelijkbare manier als in de curatieve zorg organiseren. Zo komt alles helemaal goed. “Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand, ondersteund door informatie passend bij de vaardigheden van de patiënt.” Wie wil dat nou niet?