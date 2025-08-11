Minister Jansen stelt onderzoek in naar megahack bevolkingsonderzoek

Demissionair minister Daniëlle Jansen (VWS) laat onderzoek doen naar de hack bij Bevolkingsonderzoek Nederland. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer .

Hackers hebben de gegevens gestolen van meer dan 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland gaat het niet alleen om hun persoonlijke informatie, zoals naam en adres. Van een deel van de vrouwen zijn de testuitslagen van uitstrijkjes en zelftesten ook gestolen.

Daders onbekend

Het is niet bekend wie de gegevens in handen hebben gekregen die zijn gestolen bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker verwerkt. Het is ook niet duidelijk of criminelen al misbruik hebben gemaakt van de geroofde persoonlijke data, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland.

Voor criminelen zijn zulke gegevens interessant. Zij kunnen de kennis bijvoorbeeld misbruiken om mensen op te lichten. “Daarom is het belangrijk dat u altijd alert bent op mogelijke fraude. Let bijvoorbeeld op vreemde e-mails, apps en telefoontjes, klik niet zomaar op een link en deel geen gegevens aan de telefoon”, waarschuwt Bevolkingsonderzoek Nederland.

Onderzoek

De NSC-bewindsvrouw betreurt het dat de persoonsgegevens nu in vreemde handen zijn. “Meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is al spannend genoeg. Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens veilig zijn”, schrijft Jansen aan de Kamer.

Het ministerie werkt samen met Bevolkingsonderzoek Nederland en het RIVM aan een onderzoek naar de hack, zo laat Jansen weten. “Er is door BVO NL in afstemming met het RIVM een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de exacte omvang en de oorzaak van deze hack. Ook bekijkt BVO NL of en op welke wijze het laboratorium meer maatregelen had moeten treffen om hacks te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Daarnaast wordt bekeken of het informatiesysteem van het laboratorium voldoende veilig is voor de verwerking van nieuwe testresultaten.”

Screening niet in gevaar

In afwachting van de uitkomst is de samenwerking met het laboratorium dat doelwit van de hack was, opgeschort. “De inschatting van BVO NL is dat een tijdelijke opschorting van de samenwerking de continuïteit van de screening niet in gevaar brengt”, aldus de minister.

Crisisteam

Inmiddels is er een crisisteam ingesteld. Bevolkingsonderzoek Nederland heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het RIVM heeft contact gelegd met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) met het verzoek om assistentie. De minister benadrukt tot slot dat het datalek geen invloed heeft gehad op de uitslagen en dat de preventieve screening van baarmoederhalskanker door kan gaan.

Staatssecretaris Judith Tielen (VVD), die de bevolkingsonderzoeken onder haar hoede heeft, onderschrijft in een statement de woorden van de zorgminister. Ze sluit af met: “Ik vind het belangrijk dat deelnemers antwoord kunnen krijgen op hun vragen over het datalek.” Daarvoor verwijst ze naar de contactpagina van Bevolkingsonderzoek Nederland. Minister Jansen laat weten dat de capaciteit om deze vragen in opgeschaald. (ANP/Skipr)