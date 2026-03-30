Minister Sterk wil integrale bekostiging wijkverpleging regulier maken

De integrale bekostiging wijkverpleging wordt in 2029 de reguliere bekostiging. Het kabinet laat nader onderzoek doen naar de eigen bijdrage wijkverpleging. Dat staat in een Kamerbrief van minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg.

De wijkverpleging werkt al sinds 2016 met de integrale bekostiging. Dat is echter nog steeds op experimentele basis. In de tussentijd hebben diverse ministers van VWS ingezet op een andere bekostiging via cliëntprofielen. Maar daar zetten de Tweede Kamer in 2024 een streep door. Ondertussen werkt al zo’n 90 procent van de zorgaanbieders met de integrale bekostiging. De minister heeft nu het voornemen om hiervan de reguliere bekostiging te maken na afloop van de experimentperiode in 2029.

Eigen bijdrage wijkverpleging

Daarnaast schrijft minister Sterk dat ze nader onderzoek laat doen naar de eigen bijdrage in de wijkverpleging die het kabinet wil invoeren. Dit naar aanleiding van de zorgen die zijn geuit in de petitie ‘Zet geen prijs op de wijkverpleging’. De eigen bijdrage mag geen drempel opwerpen voor mensen om een beroep te doen op wijkverpleging:

“Bij de invoering van de eigen bijdrage wijkverpleging wordt uiteraard rekening gehouden met de draagkracht van mensen. De eigen bijdrage mag geen onoverkomelijke financiële drempel worden voor mensen om noodzakelijke zorg te ontvangen. Ter uitvoering van de motie Stoffer analyseert het kabinet daarom de effecten van het totaalpakket aan maatregelen, specifiek op de gevolgen voor kwetsbare groepen.” Over de uitvoering van deze motie wil Sterk de Kamer op korte termijn informeren.

Niet-gecontracteerde zorg

Verder zet minister Sterk in op een eerlijker speelveld in de wijkverpleging. Ze doelt met name op het tegengaan van de versnippering in de uitvoering door het grote aantal aanbieders. Het kabinet kondigt een meer sturende rol aan bij de inrichting van het zorglandschap. Een middel daartoe is het afschaffen van de verplichte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Vijfminutenregistratie

In de rest van de Kamerbrief gaat Sterk in op diverse moties. De motie van Dobbe (SP) om de vijfminutenregistratie uit te bannen via aanpassing van de Wet marktordening zorg (Wmg) heeft het niet gehaald. Ze verwijst naar het ‘convenant afschaffen minutenregistratie’ en stelt dat de signalen “signalen van het gebruik van de vijfminutenregistratie niet herkend worden”. Daarnaast grijpt een verbod ernstig in op de vrijheden van zorgaanbieders om zelf hun administratie en bedrijfsvoering in te richten.” De vijfminutenregistratie leidt al sinds 2009 tot discussie in de politiek en is al diverse malen afgeschaft.