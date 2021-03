MMC en VieCuri brengen nazorg maagverkleining dichter bij huis

Patiënten van het Máxima MC (MMC) krijgen na een maagverkleinende operatie langdurige nazorg en intensieve begeleiding. Door een samenwerking tussen MMC en VieCuri Medisch Centrum kunnen patiënten uit Noord-Limburg deze nazorg voortaan ook ontvangen in het ziekenhuis in Venlo.

Mensen met ernstig overgewicht worden in het obesitascentrum van MMC in Eindhoven naar een gezond gewicht en goede leefstijl begeleid. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid behandeltraject van vijf jaar, waarbij de patiënt intensief wordt begeleid. Een maagverkleinende operatie maakt hier onderdeel van uit. Vervolgens neemt de patiënt deel aan groepsbijeenkomsten om ervingen met andere patiënten uit te wisselen, en gaat hij ieder half jaar op controle bij zijn verpleegkundig specialist of chirurg.

Ondersteuning

Arijan Luijten, chirurg bij MMC, licht het belang van goede ondersteuning in het intensieve behandeltraject toe op de website van Peel en Maas. “Als zorgverleners vinden we het belangrijk om patiënten goed te ondersteunen in dit intensieve behandeltraject. Zo zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Veel patiënten die we begeleiden, komen uit de omgeving van Venlo. Door de medische controles voor deze patiënten in VieCuri te verzorgen, komen we als het ware naar de patiënt toe. Dat is voor de patiënt gemakkelijker en zo heeft hij of zij minder reistijd.”

Door de samenwerking met het VieCuri kunnen patiënten uit deze regio voortaan in Venlo terecht voor de medische controles na de operatie. Sinds 1 maart 2021 verzorgt de chirurg van MMC een maandelijks spreekuur in ziekenhuis VieCuri.