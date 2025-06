Moeder Vlaardings pleegmeisje: zorgorganisaties aansprakelijk

Beide organisaties waren betrokken bij de zorg voor het kind dat ernstig door haar pleegouders zou zijn mishandeld. Volgens Hamers zijn de organisaties ernstig tekortgeschoten en hebben ze niet naar de moeder van het meisje geluisterd. “Ze is niet gehoord.” Hij hoopt dat deze stap zorgt “voor erkenning voor de moeder. Daarna kan een schadeclaim volgen”. De advocaat zet de stap namens de biologische moeder en het halfzusje. Het halfzusje zou in hetzelfde pleeggezin ook zijn mishandeld.

Organisaties schoten tekort

Inspectiediensten constateerden eerder dat de situatie van het Vlaardingse pleegmeisje kon ontstaan doordat de hulp van beide organisaties langdurig en veelvuldig tekortschoot.

Pleegvader Johnny van den B. en pleegmoeder Daisy W., werden aangehouden nadat hun destijds 10-jarige pleegdochter in mei vorig jaar zwaargewond was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma.

Mishandeling

Het stel is aangeklaagd voor mishandeling, niet alleen van wat het ‘pleegmeisje’ is gaan heten, maar ook nog van drie andere pleegkinderen. Begin dit jaar zijn ze zes weken ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Het rapport daarvan moet rond deze tijd verschijnen. (ANP)