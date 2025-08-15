Skipr

Moederbedrijf van Zilveren Kruis belegt voorlopig niet in Israel

De grote Nederlandse verzekeraar Achmea, het moederbedrijf van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, belegt voorlopig niet in Israël.

“We beleggen al niet in Israël, maar gaan dat voorlopig ook niet doen”, heeft financieel directeur Michel Lamie laten weten bij de presentatie van de halfjaarresultaten. Beleggingen in Israël liggen momenteel niet voor de hand gezien de onrustige situatie daar, aldus Lamie.

Mensenrechten

De uitspraken zijn opmerkelijk omdat Israël niet op Achmea’s in juli gepubliceerde lijst staat met landen en ondernemingen die worden uitgesloten van beleggingen. Dit in tegenstelling tot landen als Afghanistan, Noord-Korea, Rusland en ook China en Jordanië. In al die landen zijn mensenrechten volgens Achmea niet voldoende gewaarborgd.

Controversiële wapens

Dat Israël niet op de lijst met uitsluitingen voorkomt, heeft volgens Lamie te maken met internationale regelgeving en analyses van onderzoeksinstituten. Die gebruikt Achmea om regelmatig de lijst bij te werken. Volgens die richtlijnen en regelgeving kan beleggen in Israël nog gewoon, afgezien van investeringen in diverse bedrijven die bijvoorbeeld controversiële wapens leveren.

Noors staatsfonds

Meer investeerders grijpen de situatie in Gaza aan om beleggen in Israël te heroverwegen. Zo maakte het Noorse staatsfonds, de grootste aandelenbelegger ter wereld, bekend Israëlische bedrijven financieel te straffen door honderden miljoenen aan investeringen terug te trekken en samenwerkingen stop te zetten.

Gezonde samenleving

Achmea is vooral bekend als verzekeraar, maar het concern is ook groot in financieel management en beleggen. Voor bijvoorbeeld institutionele beleggers zoals pensioenfondsen beheert Achmea Investment Management een vermogen van 226 miljard euro. Daarbij wordt zogenoemd impactbeleggen, waarbij beleggingen zich richten op gezonde mensen in een gezonde samenleving, steeds belangrijker.

Donderdag kondigde het concern tevens de komst aan van een nieuw beleggingsfonds dat hier speciaal op gericht is. De beoogde omvang bedraagt 250 miljoen euro. Dat geld moet dan speciaal belegd worden in bedrijven die een “aantoonbaar positieve bijdrage” leveren aan klimaat, biodiversiteit, voeding en gezondheid. Ook moeten ze qua rendement interessant zijn. Verschillende pensioenfondsen hebben inmiddels hun interesse uitgesproken en gezamenlijk ingetekend voor een bedrag van 225 miljoen euro. (ANP/Skipr)

