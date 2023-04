Mogelijke belangenverstrengeling medewerkers Erasmus MC aangepakt

“De medewerker verrichtte de werkzaamheden vanuit een persoonlijke BV”, laat het academische ziekenhuis weten. De waarschuwing is uitgedeeld naar aanleiding van een onderzoek door een externe accountant. Daaruit is overigens niet naar voren gekomen dat een leverancier is bevoordeeld, of het ziekenhuis is benadeeld, door de gang van zaken.

Cardialysis Coöperatief U.A.

De coöperatie waarvan het Erasmus MC niet meer wil dat medewerkers er lid van blijven, heet Cardialysis Coöperatief U.A. “Deze coöperatie is aandeelhouder van verschillende onderzoeks-BV’s en een aparte Clinical Research Organisatie”, voegt het ziekenhuis eraan toe.

Belangenverstrengeling

Ziekenhuizen, onderzoekers en commerciële medische bedrijven hebben veelvuldig contact met elkaar. Dat daarin belangenconflicten kunnen ontstaan, bleek eerder bij ziekenhuis Isala in Zwolle. Enkele cardiologen van dat ziekenhuis worden ervan verdacht dat ze inwendige defibrillators aan patiënten hebben opgedrongen, terwijl ze geld aannamen van de leveranciers.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kondigde onlangs strengere regels aan om dit soort belangenverstrengeling tegen te gaan. (ANP)