Momentum in financiële nood: Karel Verweij benoemt tot rvb-voorzitter

De specialistische ggz-aanbieder Momentum zit in financieel zwaar weer. De organisatie kan aan haar verplichtingen voldoen, maar om dat zo te houden is een strategisch herstelplan cruciaal. Daarom is Karel Verweij tijdelijk benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.

Momentum is door een samenloop van interne en externe factoren verzwakt. Enerzijds op de financiering van de zorg zelf. “De inkomsten zijn niet toereikend voor de specialistische zorg die wordt geleverd”, aldus de ggz-aanbieder, die zorg levert in Gelderland en Brabant.

Faillissement Promentis

Anderzijds is de bedrijfsvoering die niet optimaal. Daar kwam recent bij dat verslavingskliniek Promentis haar faillissement heeft aangevraagd. “Promentis is weliswaar een separate stichting en staat los van Momentum, maar kreeg wel een lening van Momentum voor de koop en huurt diensten in van Momentum. Daardoor blijft Momentum waarschijnlijk achter met een niet inbare lening en onbetaalde rekeningen voor verleende diensten”, aldus Momentum.

Herstelplan

Karel Verweij is tijdelijk aangesteld als bestuursvoorzitter om een analyse op te stellen met daarin alle toekomstopties voor Momentum. Vervolgens ontwikkelt hij met bestuurder Monique van Rooij een strategisch herstelplan. “Dat gebeurt ook vanwege het feit dat Monique van Rooij de raad van toezicht al enige tijd geleden heeft laten weten dat zij, na tien jaar werkzaam te zijn geweest bij Momentum haar functie als bestuurder wil neerleggen.” Door alle ontwikkelingen is haar voorgenomen vertrek in een stroomversnelling geraakt.