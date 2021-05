Mondkapjesdeal leverde Van Lienden c.s. tot 30 miljoen euro op

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners haalden vorig jaar in opdracht van het ministerie van VWS voor ruim 100 miljoen euro mondkapjes uit China. Wat ze daaraan hebben verdiend, wil Van Lienden niet zeggen. Follow the Money meldt na onderzoek dat het, op basis van de marktprijzen destijds, mogelijk gaat om een marge tot 30 miljoen euro.

Uit een rondgang van Follow the Money langs zeven importeurs van mondkapjes blijkt dat het drietal in een periode van ongeveer drie maanden vermoedelijk een marge tot circa 30 miljoen euro noteerde, gegeven de marktconforme inkooptarieven destijds. Daarmee pakte de Reliefs Goods Alliance BV van Van Lienden mogelijk een marge van rond de 30 procent – flink hoger dan de 15 tot 20 procent die gangbaar was in die tijd en ook veel meer dan bronnen binnen VWS aan de Volkskrant meldden.

De helft van de veertig miljoen bestelde mondkapjes zijn afkomstig van fabrikant Ryzur in Peking en aan VWS verkocht voor 2,26 euro per stuk, zo blijkt uit facturen van Relief Goods Alliance. (ANP)