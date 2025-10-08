Movisie waarschuwt voor toenemende hittestress binnen zorginstellingen

Zorg- en sociaal professionals moeten een grotere rol krijgen bij de aanpak van hittestress, vindt Kennisinstituut Movisie, omdat zij het kunnen signaleren, agenderen en ondersteunen, en soms helpen voorkomen.

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 25.000 euro geëist tegen een zorginstelling waar een 40-jarige hulpbehoevende cliënt overleed tijdens een hittegolf. Movisie ziet meer tekenen van een groeiend probleem hieromtrend binnen zorginstellingen.

Temperatuurregulatie

Van ouderen en chronisch zieken is al langer bekend dat zij gevoeliger zijn voor hittestress. Er zijn echter ook groepen die nog buiten beeld blijven. Mensen met autisme of AD(H)D, trans personen en mensen die zich eenzaam voelen kunnen gevoeliger zijn voor hittestress. Dit hangt mogelijk samen met problemen met temperatuurregulatie of moeite met het herkennen van signalen van oververhitting.

Kortetermijnmaatregelen zijn vaak simpel en goedkoop, zoals gordijnen dichthouden, voldoende drinken en elkaar in de gaten houden. De verantwoordelijkheid voor het omgaan met hittestress moet niet (enkel) bij het individu liggen. Hier ligt ook een rol voor sociaal professionals en voor de overheid.

Vergroenen

Op de langere termijn vraagt de toename van extreem weer om het vergroenen van wijken, het versterken van sociale netwerken en het betrekken van bewoners bij de inrichting van hun leefomgeving, of als zij dat zelf niet kunnen, hun vertegenwoordigers bij zorginstellingen. Daarnaast is er meer kennis nodig over hoe professionals bewoners kunnen ondersteunen: hoe zij hittestress signaleren, welke groepen extra aandacht vragen, wat verlichting biedt en hoe zij concreet ondersteunen.