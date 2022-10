MRI Centrum breidt aanbod in Rotterdam uit

MRI Centrum heeft klinieken in zeven steden in Nederland die diagnostisch onderzoek met verschillende scanners doen. In Rotterdam heeft de organisatie sinds kort een splinternieuwe MRI-scanner staan. Met de nieuwe scanner in Rotterdam richt MRI Centrum zich tevens op een nieuwe groep patiënten, mannen die prostaatonderzoek nodig hebben.

Prostaatdiagnostiek

Met prostaatdiagnostiek richt MRI Centrum zich op de mannen die bij bloedonderzoek een verhoogde waarde van Prostaat Specifiek Antigeen laten zien. Een verhoogde PSA-waarde kan duiden op prostaatkanker. Na zo’n uitslag van het bloedonderzoek worden mannen door hun huisarts verwezen voor verder onderzoek. Dat kan in het ziekenhuis, maar nu dus ook in de Rotterdamse kliniek van MRI Centrum.

Inhaalzorg

Het centrum gaat er prat op dat de mannen al binnen vijf werkdagen een afspraak kunnen krijgen voor een MRI-scan. “In veel ziekenhuizen zijn de wachttijden voor MRI-onderzoek de laatste jaren opgelopen naar soms wel drie à vier maanden”, stelt de organisatie. Een pikante opmerking in een tijd dat ziekenhuizen worstelen met de inhaalzorg die bleef liggen door corona.

Patiënten zouden binnen twee weken na hun scan de uitslag krijgen. Voor de meeste patiënten (80 procent) zou dit betekenen dat ze helemaal niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Alleen als de scan duidt op kanker zou vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig zijn.