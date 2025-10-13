MST erkend als opleidingsziekenhuis voor oogheelkunde

Medisch Spectrum Twente (MST) is erkend als opleidingsziekenhuis voor oogheelkunde. Met deze erkenning versterkt MST de samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en levert het een bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan oogartsen in de toekomst.

Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) kunnen daardoor het grootste deel van hun opleiding in MST volgen. De oogheelkundige zorg wordt uitgevoerd op de locaties MST-Eyescan Enschede en Oldenzaal.

Tekort aan oogartsen

Nederland kampt al langere tijd met een tekort aan oogartsen. In Noordoost-Nederland is dit tekort nog groter. Daarom is landelijk besloten om de beschikbare opleidingsplaatsen voor oogheelkunde anders te verdelen. Drie plaatsen van deze herverdeling kwamen er in Groningen bij. MST, het Deventer ziekenhuis en Treant meldden zich aan als partnerziekenhuis om samen met het UMCG deze opleidingsplaatsen vorm te geven.

Opleiding verdeeld

Opleider en oogarts Nicole Saksens: “Vanaf 7 oktober zijn we officieel erkend als opleidingsziekenhuis oogheelkunde voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. De eerste AIOS zal per direct bij ons starten en jaarlijks zal er een nieuwe AIOS instromen. De organisatie op onze polikliniek is hier op aangepast en we kijken er enorm naar uit om een leerzame en fijne opleiding neer te zetten.”

De oogartsen in opleiding volgen de eerste en laatste anderhalf jaar van hun vijfjarige opleiding bij het MST. De tussenliggende twee jaren vinden plaats in het UMCG. Deze verdeling zorgt voor een brede ervaring in zowel academische als perifere oogzorg.

MST-Eyescan

MST-Eyescan is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en chirurgie van oogaandoeningen. Door intensieve samenwerking tussen de locaties Enschede en Oldenzaal biedt MST-Eyescan hoogwaardige oogheelkundige zorg dicht bij huis. Met deze erkenning als opleidingsziekenhuis versterkt MST zijn rol als topklinisch ziekenhuis en kenniscentrum in de regio.