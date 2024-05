MST heeft verpleegkundig stafbestuur

Medisch Spectrum Twente (MST) heeft sinds gisteren een Verpleegkundig Stafbestuur. “Broodnodig, want voor alle ontwikkelingen in de zorg is het belangrijk dat verpleegkundigen vooraan in het proces meedenken en meebeslissen.”

Dat schrijft bestuursvoorzitter Jan den Boon van MST op LinkedIn: “De transitie in de zorg is in hoge mate een verpleegkundige transitie. Er gaat meer bij verpleegkundigen belegd worden: medische taken, monitoring en begeleiding van patiënten via een digitaal platform en de eindverantwoordelijkheid van delen van de zorg.”

Verpleegkundige opleidingen worden gemoderniseerd, aldus Den Boon: “Bekwaam is bevoegd: er is meer vertrouwen in het vakmanschap en het oordeel van verpleegkundigen. Kortom, een VSB is de toekomst. Ik kijk uit naar de (hernieuwde) samenwerking, samen met de raad van bestuur en het medisch specialistisch bedrijf.”