MST wil erkenning en bijdrage voor technologisch karakter

De Rooij sprak zich hierover uit in een podcast van Radio Oost. Volgens de bestuursvoorzitter is het topklinisch ziekenhuis in Enschede een voorbeeld voor de wijze waarop techniek en zorg aan elkaar verbonden kunnen worden.

Eerder had het MST de ambitie uitgesproken om zich bij de academische centra (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Leiden) te voegen. Maar daar komt De Rooij nu op terug. “Ik wil eigenlijk iets anders. Ik zie meer in een erkenning van ons als medisch-technisch centrum”, zegt ze in de podcast. Volgens De Rooij kan het MST zich meten met de academische centra. “We bieden voor 30 procent academische zorg en samen met de Universiteit Twente doen we veel om zorg en techniek met elkaar te verweven.”

De academische centra krijgen extra miljoenen voor de complexe specialistische zorg die zij leveren en niet in een regionaal algemeen ziekenhuis mogelijk is. De Rooij, die eerder in het AMC en het UMC Groningen werkte, wijst op onderzoek dat het MST doet naar technologische vernieuwing en digitale zorg, waar het ziekenhuis geen (financiële) erkenning voor krijgt.

De Rooij: “Onze manier van werken betalen we uit kleine marges, maar ik zou er ook graag een extra bijdrage voor willen.”