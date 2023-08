‘Na LUMC lijkt ook UMC Utrecht slachtoffer subsidie-sjoemelaar’

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) lijkt ook slachtoffer te zijn van gesjoemel met Europees subsidiegeld door Haags onderzoeksbedrijf Percuros. Eerder werden bij projecten die het bedrijf deed met het LUMC in Leiden onregelmatigheden ontdekt. In Utrecht loopt nu ook een intern onderzoek naar een project waarbij Percuros is betrokken, meldt Omroep West.

Nadat de onregelmatigheden bij projecten uit Leiden waren ontdekt door speurders van de Europese Commissie zijn andere universiteiten in Europa gewaarschuwd voor Percuros BV. In Utrecht wilde het bedrijf Percuros de voorwaarden waarop het samenwerkte met het UMCU aanpassen. Dat was aanleiding voor het ziekenhuis daar om zelf een onderzoek te starten, meldt Omroep West.

Samenwerking gestopt

Het ging om het project Carthago dat op 1 september 2020 begon, en waar het universitaire ziekenhuis in Utrecht de coördinator was. De plek waar twee onderzoekers werkten bleek niet te kloppen met de afspraken en dat is belangrijk voor de subsidie. Hierop is daar melding van gemaakt bij Europese Commissie en is de samenwerking met Percuros stopgezet. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis loopt er vanuit Europa geen onderzoek tegen het UMC Utrecht naar aanleiding van deze kwestie.