Na tien jaar weer landelijke campagne tegen roken

Voor het eerste sinds 2011 lanceert de overheid weer een landelijke campagne tegen roken. De campagne ‘PUUR rookvrij’ is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040.

De campagne PUUR rookvrij wil rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn, zo is te lezen op website van het ministerie van VWS. De campagne focust op de positieve kanten van stoppen met roken en laat rokers nadenken over hun leven als niet-roker. Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid, een schoner gebit, een mentale boost, en zo verder.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat bij succesvolle campagnes – zoals Stoptober – soms wel een kwart van de deelnemende rokers succesvol stopt, zeker in combinatie met andere maatregelen. “Veel rokers denken aan stoppen. Met deze nieuwe campagne willen we hen de hand reiken om dat ook voor elkaar te krijgen”, zo laat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis weten. “Positieve motivatie staat centraal in de campagne. Net als veel begrip over hoe moeilijk het kan zijn en welke hulplijnen je kunt inschakelen.”

In Nederland sterven elk jaar ruim 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en beginnen elke dag 75 jongeren met roken. Roken leidt bovendien jaarlijks tot 2,4 miljard euro aan zorgkosten.