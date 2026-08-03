Nationaal Hitteplan vanaf vandaag in hele land van kracht

Het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook ’s nachts blijft het warm met temperaturen rond 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte.

Volgens het KNMI neemt de zogenoemde hittekracht in de komende dagen toe tot niveau 7-8. Met die graadmeter kunnen mensen inschatten hoe belastend de hitte voor ze is en of ze hun activiteiten moeten aanpassen. Hoe hoog de hittekracht is, hangt af van de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Het hoogste niveau is 10, maar dat komt zelden voor. Het werd in juni bereikt in onder meer Eindhoven en Maastricht.

Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Het RIVM adviseert onder meer voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12.00 uur of na 18.00 uur te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te gaan koelen, meldt het KNMI.

Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als het KNMI vier dagen achter elkaar 27 graden of meer verwacht. Het was al meerdere keren dit jaar van kracht. De eerste keer was halverwege juni, toen er in het hele land temperaturen boven de 35 graden werden verwacht. Daarna is het ook afgegeven voor bepaalde provincies. Vorige week was het hitteplan al actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Afgelopen woensdag konden de temperaturen in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden. (ANP)