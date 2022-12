Nationale Zorgreserve krijgt structurele miljoenenbekostiging

Minister Helder (Langdurige zorg en sport) stelt structureel 7,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de Nationale Zorgreserve. Dit bedrag loopt verder op tot 9,2 miljoen euro in 2027. In tijden van crisis betalen zorgaanbieders de inzet van zorgreservisten zelf.

Helder maakt in de kosten onderscheid tussen de koude en warme fase. Zo blijkt uit de Kamerbrief over vormgeving van de Nationale Zorgreserve. In de koude fase is er geen sprake van een crisissituatie en bestaan de kosten vooral uit de inzet van het stafbureau en de opleidingskosten voor de reservisten.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

In de warme fase -dus tijdens een crisissituatie- gaan zorgaanbieders een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met de zorgreservist. De zorgaanbieder betaalt dan het salaris van de reservist, maar hoeft geen vergoeding voor de ‘matching’ aan de Nationale Zorgreserve te betalen.

Kosten voor zorgverzekeraar

Tijdens de koude fase zijn de kosten voor de Nationale Zorgreserve geraamd op 6,1 miljoen per jaar. De kosten in de warme fase zijn niet goed in te schatten. Bovendien wordt een groot deel van de kosten door zorgaanbieders zelf gedragen, omdat zij de zorgreservisten tijdelijk in dienst nemen. De zorgkosten zelf zullen volgens Helder doorgaans worden betaald door de zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders.

Definitie van crisis

Overigens is het nog onduidelijk wat precies onder een crisis wordt verstaan. De definitie hangt volgens Helder samen met de wens van minister Kuipers van VWS om de centrale regie op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg wettelijk te borgen.

Last resort

De Nationale Zorgreserve is een ‘last resort’, zo blijkt uit de Kamerbrief. De escalatieladder ziet er voor zorgaanbieders als volgt uit: 1. Inzet interne flexibele schil 2. Inzet externe flexibele schil 3. Inzet via zorgaanbieders in de regio 4. Inzet ondersteuning Rode Kruis 5. Inzet Nationale Zorgreserve 6. Inzet defensie.

Geen uitzendkrachten

Bestuurder van de Nationale Zorgreserve, Charlotte de Schepper, vertelt dat reservisten nog steeds worden ingezet bij zorgorganisaties, ook al is de corona-crisis mogelijk bijna voorbij. Maar, zo waarschuwt ze, reservisten zijn geen uitzendkrachten.